Liverpool, Firmino decisivo. Klopp: “E l’ho messo all’85’ perché convinto dei supplementari…!”

Il Liverpool vince 2-1 contro il Monterrey e accede alla finale del Mondiale per Club, ma che fatica: il gol vittoria è arrivato al 91′ con Firmino, entrato qualche minuto prima. Ecco le parole di mister Jurgen Klopp dopo il match: “Confesso che l’inserimento di Firmino al minuto 85 era perché ero convinto che andassimo ai supplementari, lo avevo dato per scontato. Per questo sono ancora più contento del suo gol arrivato in tempo di recupero. Sono contento della prestazione in generale dei ragazzi, credo di aver disposto il centrocampo più offensivo in assoluto da quando sono allenatore del Liverpool – ha proseguito Klopp -. Non ho messo van Dijk semplicemente perché si è allenato poco e non era pronto, Henderson al suo posto è stato molto bravo. Minamino da noi? Bisogna aspettare”.