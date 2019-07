Liverpool-Gerrard, la saga continua: ora tocca al cugino Duncan

A molti il nome di Bobby Duncan non dice molto. Tutto normale se si pensa che si sta parlando di un ragazzo di appena diciott’anni. Eppure c’è un dettaglio che lo rende speciale: è il cugino di una leggenda del calcio mondiale, Steven Gerrard. Peraltro i due condividono anche la stessa passione, dato che il baby talento sta muovendo i suoi primi passi da calciatore nel Liverpool. Attaccante puro, sembra disporre di un innato senso del gol. Una dimostrazione è arrivata nella sfida amichevole tra i Reds ed il Tranmere Rovers, terminata per 6-0. Una delle sei reti porta la firma di Duncan. Secondo fonti inglesi, il ragazzo piacerebbe anche al Borussia Dortmund, anche se Jurgen Klopp ha già fatto intendere di non volersi privare del gioiellino. Con grande gioia della Kop, pronta ad accogliere un nuovo beniamino.