Liverpool, Gerrard risponde a Klopp: “Lusingato e sorpreso per le sue parole”

L’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp ha indicato Steven Gerrard, leggenda dei Reds, come suo possibile successore una volta che lascerà il club. Il classe ’80, oggi tecnico dei Rangers di Glasgow, ha risposto a tale investitura tramite i canali di FourFourTwo: “Sono rimasto lusingato e sorpreso allo stesso tempo. Leggendo con massima attenzione il messaggio, come ho fatto, sembra quasi lo dica perché sa di essere esonerato domani, ma è una cosa che non succederà. Non vorrei capitasse, sta facendo un lavoro strepitoso”. I due si sono già incontrati e sono stati molto vicini in casa Liverpool quando l’ex centrocampista, a Melwood, guidava la formazione Under 18 nella stagione 2017-18. Dal 4 maggio è tecnico dei Rangers, con cui ha firmato un contratto quadriennale.