Liverpool, gli stakanovisti di Klopp: in 4 a disposizione per le due gare in 24 ore

Ha fatto molto discutere, non solo l’ambiente societario del Liverpool, ma anche i tifosi, il calendario di dicembre dei Reds. La squadra di Klopp sarà impegnata il 17 dicembre nella Coppa di Lega contro l’Aston Villa e, il giorno successivo, nel Mondiale per club in Qatar.

Due gare nel giro di 24 ore che hanno fatto ipotizzare una soluzione bizzarra mai vista prima: due squadre diverse per i due tornei quasi nello stesso momento. Ed è più o meno quello che accadrà nelle prossime settimane. Fatta eccezione per 4 stakanovisti che dopo la gara contro l’Aston Villa partiranno per il Qatar in aereo per essere a disposizione di Klopp per il mondiale.

Come riporta l’Evening Standard si tratta del difensore Neco Williams, dei centrocampisti Curtis Jones e Harvey Elliot e dell’attaccante Rhian Brewster. Stando a quanto riferito, la decisione di averli a disposizione è stata presa dal tecnico tedesco che crede che questa esperienza possa essere utile ai ragazzi per la loro crescita. I quattro ragazzi giocheranno contro l’Aston Villa e partiranno pochi minuti dopo alla volta del Qatar.