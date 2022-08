Liverpool, guai per Klopp: Thiago Alcantara si ferma per sei settimane

Problemi in casa Liverpool dove mister Jurgen Klopp deve fare i conti con l'infortunio di Thiago Alcantara . Il centrocampista, secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, dovrà stare fermo per diverse settimane.

Secondo quanto riportato da The Athletic , citato anche dal Daily Mail , il giocatore potrebbe stare fermo per circa sei settimane a causa di un infortunio al tendine del ginocchio rimediato durante la partita di apertura della Premier League, in cui i Reds hanno affrontato il Fulham.

Sul tema infortunati a centrocampo, Klopp si era espresso dopo l'esordio in campionato in questo modo: "Non dobbiamo farci prendere dal panico, abbiamo molti centrocampisti solo che alcuni di loro non stanno bene. Se dobbiamo comprare deve essere a lungo termine".