Liverpool, altro guaio in vista della Supercoppa: Naby Keita salta il match?

Dopo Alisson, guaio in extremis per il Liverpool di Jürgen Klopp in vista della Supercoppa europea di domani sera contro il Chelsea. Come riportato dai media inglesi, il centrocampista Naby Keita ha lasciato l’allenamento di Istanbul del pomeriggio zoppicando vistosamente e per questa ragione potrebbe saltare il big match. È uscito dal campo con il fisioterapista con lo sguardo preoccupato, di sicuro per il 24enne sarebbe l’ennesimo episodio sfortunato dell’ultimo periodo: per infortunio aveva già saltato la finale di Champions League contro il Tottenham del 1° giugno, inoltre con la sua Guinea è mancato per altri problemi fisici le ultime gare della recente Coppa d’Africa disputata in Egitto. Mercoledì, giorno della Supercoppa, verranno ovviamente prese le decisioni finali sulle sue condizioni.