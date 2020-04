Liverpool, Henderson rivela: “Ecco perché non ho voluto scambiare la maglietta con Messi…”

Chiedere la maglia a Lionel Messi? No grazie. Il capitano del Liverpool Jordan Henderson ha spiegato il motivo che lo ha portato a non voler scambiare la sua maglia con quella dell’argentino del Barcellona. Come riportano il Mirror e il Daily Mail, il centrocampista Reds ha condiviso i suoi ricordi della semifinale di Champions League 2018/2019 contro il Barcellona quando i blaugrana si imposero per 3-0.

INSEGNAMENTO – Nessuno scambio di maglia e il motivo dipende da un insegnamento arrivato a Henderson direttamente da Roy Keane: “È successo che sono entrato in campo abbastanza presto perché Nabi Keita si è infortunato. Per la prima volta nella mia carriera, ero in campo con Messi. Naturalmente, non avevo pensieri come ‘Wow sto giocando con lui’. Ma non c’è dubbio che giocare contro di lui e guardarlo in tv sono cose completamente diverse”, ha ammesso il calciatore inglese. “Lui è davvero molto veloce. Se ho pensato di cambiare maglietta con lui? No, non è nelle mie regole. Quando ho giocato per il Sunderland, Roy Keane mi ha detto che se chiedi a qualcuno una maglietta, guardi quella persona dal basso verso l’alto“. Ecco svelato il perché della sua scelta..