Liverpool, il bollettino medico di Alisson: stop fino a 8 settimane

Brutte notizie in casa Liverpool per quanto riguarda lo stop di Alisson Becker, che si è fatto male durante la partita vinta dai Reds per 4-1 contro il Norwich nella prima giornata di Premier League. Il portiere, infatti, è stato a Melwood per valutare l’entità dell’infortunio e dovrà rimanere lontano dai campi per circa 8 settimane. Mentre stava rinviando il pallone dal fondo, l’ex Roma si è accasciato a terra dolorante, rimediando uno strappo al polpaccio. Nella sfortuna, la fortuna di non aver rotto il tendine d’Achille, perché in quel caso la sua stagione sarebbe stata già terminata. Mister Klopp dunque dovrà fare a meno di lui per la Supercoppa europea contro il Chelsea di mercoledì, ma anche in sfide di campionato contro Arsenal e Newcastle in casa e Burnley e Southampton fuori. Potrebbe anche rimanere fuori per la prima giornata dei gironi di Champions, in programma il 16 settembre. Si scalda Adrian.