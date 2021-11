Liverpool, il Klopp pensiero: “Non siamo i migliori ma vogliamo battere i più forti”

Parla il manager Reds

Lavorare duro per battere i migliori, sempre. Il Klopp pensiero è questo e lo conferma anche ai microfoni di Sky Sports. Il manager del Liverpool ha parlato della mentalità della sua squadra, in lotta per la Premier League e per la Champions League: "Non ci consideriamo la migliore squadra del mondo. Non ci interessa e non lo siamo mai stati. Ma vogliamo essere in grado di battere la migliore squadra del mondo, chiunque essa sia".