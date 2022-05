Liverpool, il retroscena di Klopp: “Rigore sbagliato da Mané è colpa mia…”

Il tecnico Reds svela cosa è successo prima della lotteria dei rigori in FA Cup

Il tecnico tedesco dopo la gara ha spiegato cosa abbia detto a Mané e come lo abbia influenzato negativamente: "Sinceramente il rigore sbagliato da Mané almeno al 50% è colpa mia", ha detto Klopp come riportato da Goal. "Sì, perché prima dei rigori gli ho detto che Mendy lo conosce benissimo e sapeva come lo avrebbe calciato. Quindi gli ho consigliato semplicemente di tirarlo all'opposto di come avrebbe voluto fare. Dovevo semplicemente starmi zitto perché l'ho influenzato".