Liverpool, il VAR sbaglia e gli arbitri vengono sospesi

Ha dell'incredibile quanto accaduto questo sabato 30 settembre in Premier League. Ci riferiamo alla gara Tottenham-Liverpool, che in conclusione ha visto i padroni di casa vincere per 2-1. Ma a sollevare la polemica non è il risultato finale, quanto un gol annullato ai Reds in realtà valido. Un presunto fuorigioco che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Il tutto è accaduto al 34' del primo tempo quando il Liverpool è passato in vantaggio con rete di Luis Diaz. Gol valido secondo il guardalinee, ma non per il Var che qualche secondo più tardi lo ha annullato per posizione di fuorigioco, sbagliando clamorosamente. Infatti pare che le linee non fossero piazzate bene con il gol che, in fondo, era valido. Il tutto ha poi scatenato l'ira suoi social, con anche l'allenatore Jürgen Klopp a lamentarsi del clamoroso errore.