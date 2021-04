Liverpool in vendita? Rifiutata un’offerta da 3 miliardi di sterline

Il Liverpool avrebbe declinato un'offerta da circa 3 miliardi di sterline per la cessione del club

In Inghilterra la Superlega ha toccato nell’animo i tifosi dei club partecipanti, scesi letteralmente in piazza per protestare contro le rispettive squadre. Anche il governo e gli allenatori hanno preso duramente posizione, come JurgenKlopp, tecnico del Liverpool, da tempo contrario al torneo, che avrebbe garantito ingenti somme di denaro agli scissionisti. A proposito dei Reds, dall’Inghilterra emerge un importante retroscena in merito alla proprietà della società inglese.