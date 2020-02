Liverpool inarrestabile: già qualificato in Champions League con 12 turni d’anticipo

25 vittorie su 26 partite in campionato. La marcia del Liverpool in Premier League non si ferma. Battuto anche il Norwich grazie al gol di Sadio Mané, appena rientrato dall’infortunio. Se il tecnico Jurgen Klopp ha chiamato ‘insani’ questi risultati, anche il tabloid The Independent non è da meno facendo riferimento soprattutto al traguardo già raggiunto dai Reds. Infatti, la squadra inglese è già certa di aver conquistato l’accesso alla prossima edizione della Champions League con ben dodici giornate d’anticipo. Un traguardo anche scontato, ma che viene celebrato con una titolo che calza a pennello: “Unstoppable”, “Inarrestabili”. E come dar torto al giornale inglese? Questo Liverpool fa paura…