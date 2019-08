Liverpool, incredibile: il portiere Adrian messo k.o. da un tifoso nei festeggiamenti

Incredibile quanto capitato in casa Liverpool al portiere Adrian, decisivo nella Supercoppa europea vinta l’altro giorno contro il Chelsea. Lo spagnolo, che ha sostituito l’infortunato Alisson, a fine partita è stato travolto da un tifoso alla fine della partita ed è a rischio per la seconda giornata di Premier League, che vedrà i Reds impegnati contro il Southampton domani, sabato 17 agosto. Per questa ragione Jürgen Klopp deve considerare l’ipotesi di schierare dal primo minuto il terzo della lista del portieri, nelle gerarchie, ossia il 36enne Andy Lonergan. È arrivato te giorni fa proprio per casi come questo, in cui anche Adrian si sarebbe rivelato indisponibile. Ricordiamo che Alisson si è rotto nella partita col Norwich, vinta 4-1, e potrebbe rimanere fuori anche per la prima giornata dei gironi di Champions League, in programma a metà settembre.