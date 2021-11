Liverpool, incredibile infortunio per Curtis Jones: dito nell’occhio e lungo stop

Il calciatore Reds molto sfortunato

Un dito nell'occhio in allenamento costerà diverse settimane di stop per il talentuoso centrocampista del Liverpool Curtis Jones . Il calciatore, come annunciato dal club inglese, è stato vittima di un colpo nei primi giorni di novembre. Il suo rientro pareva poter essere quasi immediato, invece, il classe 2001 è stato costretto a saltare già diverse sfide come quella contro l'Atletico Madrid in Champions e il match di Premier League contro il West Ham.

Dal sito dei Reds è possibile fare il punto sulle condizioni del centrocampista. Il medico che si sta occupando di lui, Jim Moxon, ha spiegato: "È un infortunio anomalo e molto sfortunato. La cosa importante è che non ci sono danni permanenti alla sua vista e che non ne risentirà dopo il pieno recupero. Però dobbiamo dargli il tempo di guarire senza mettergli fretta, dovremo aspettare diverse settimane. Non possiamo quantificare la durata del suo recupero ma possiamo comunque trovare dei modi per farlo allenare in altra maniera per mantenere un certo livello di forma fisica".