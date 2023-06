Liverpool, KIopp e l’addio di Firmino: “Mi mancherà. Uno dei più grandi della storia Reds”

Ancora a livello umano: "Come persona, come essere umano, come ragazzo, mi mancherà. Come giocatore mancherà a tutti, ma comunque penso che sia il modo giusto per separarsi: molto rispettoso, con le lacrime agli occhi e con la consapevolezza che sicuramente mancherà e sarà lo stesso per lui. Ma siamo professionisti del calcio e dobbiamo separarci di tanto in tanto, è una cosa del tutto normale. Rimarremo amici per sempre sicuramente, gli sarò per sempre grato per tutto ciò che ha fatto per noi, per me, e passerà alla storia come uno dei grandi del Liverpool".