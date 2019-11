Liverpool, Klopp a rischio sfratto: la società compra la casa di… Brendan Rodgers

Era stato a rischio fratto per alcune settimane, adesso Jurgen Klopp si potrà godere fino in fondo quella che è diventata a tutti gli effetti la sua nuova casa, almeno fino a quando allenerà il Liverpool.

L’abitazione in cui viveva il tecnico tedesco, infatti, era di proprietà dell’ex tecnico Reds, nonché attuale mister del Leicester, Brendan Rodgers. Come riporta il Daily Mail, però, non appena il manager ha deciso di mettere in vendita l’abitazione, il Liverpool si è attivata per acquistarla garantendo a Klopp una dimora più fissa. Il tecnico tedesco non dovrà pagare neanche l’affitto, ma dovrà solamente pagare le tasse sul valore dell’immobile come se fosse lui il proprietario. Come spiega il tabloid britannico, la società Reds ha deciso di inserire l’immobile tra i costi del proprio bilancio per un valore totale di 4 milioni di sterline. La casa sarà la stessa anche per chi verrà dopo Klopp.