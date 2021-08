Liverpool, Klopp ‘ama’ Haaland ma… : “Non ho il suo numero quindi…”

Il tecnico tedesco ammira il giovane bomber e stuzzica le fantasie di mercato dei Reds

Il Liverpool vince anche la seconda partita della stagione di Premier League e guarda avanti, magari anche al calciomercato. Fanno sorridere le dichiarazioni di mister Jurgen Klopp che ai microfoni di Bild TV ha avuto modo di parlare di chi, in Bundesliga, ed in generale in Europa, sta facendo davvero bene a suon di gol e prestazioni convincenti: Erling Haaland , bomber del Borussia Dormtund.

PROBLEMA - "Quel ragazzo è una forza della natura. Penso sia evidenti che abbia un'energia tutta sua", ha detto Klopp apprezzando le caratteristiche di Haaland. "È un giocatore assolutamente incredibile ed è anche divertentissimo da vedere". Parole che fanno pensare ad un possibile interessamento in ottica mercato dato che il Liverpool, nonostante nel reparto avanzato sia piuttosto messo bene - vedasi Firmino, Mané e Salah su tutti -, non abbia fatto chissà quali operazioni. Un unico problema però: il manager tedesco non sa come mettersi in contatto con l'attaccante. "Non ho il suo numero sul telefono, quindi...". Visto il suo passato al Borussia Dortmund, però, non dovrebbe essere difficile ottenerlo. Chissà...