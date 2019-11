Liverpool, Klopp annuncia: “Salah sta bene, sarà titolare contro il Napoli”

Ci sarà Mohamed Salah contro il Napoli nel prossimo (e penultimo) match della fase a gironi di Champions League. Un annuncio che arriva direttamente dalla bocca di Jürgen Klopp, intervenuto dinnanzi ai media dopo la partita vinta in trasferta dal suo Liverpool contro il Crystal Palace per 2-1: “Salah sta bene, non ha potuto allenarsi per nove giorni con noi perché era impegnato con la sua Nazionale, in Egitto, quindi si è allenato solo al 60-70%. Siccome solo venerdì l’ho visto al 100% per la prima volta, abbiamo deciso di lasciarlo in panchina per il match di Premier League, anche perché nel finale abbiamo trovato il 2-1 quindi non era necessaria la sua presenza. Mercoledì, invece, sarà titolare contro il Napoli per la partita di Anfield”.