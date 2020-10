Liverpool, Klopp: “Aspetteremo van Dijk come moglie aspetta marito dal carcere”

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato del recupero del difensore Virgil van Dijk dopo l’infortunio riportato nella partita del 5 ° turno della Premier League inglese contro l’Everton. Al 29enne olandese è stata diagnosticata una lesione al legamento crociato del ginocchio. “I giocatori adorano essere soli per affrontare questi momenti. Sono nel calcio da molto tempo e lo so. Mi sono anche infortunato come Virgil, e dopo non sei la persona più loquace del mondo. Tuttavia, siamo in contatto, entriamo in empatia con lui e lo supportiamo pienamente. Virgilio lo sa. Lo aspetteremo, come una brava moglie aspetta il marito dal carcere, e faremo di tutto per rendergli questo momento il più semplice possibile “ammette Klopp. Si è saputo che il portiere dell’Everton Jordan Pickford non sarà squalificato per aver ferito Van Dijk.

Il messaggio

Il difensore olandese ha pubblicato il seguente messaggio sui social: “Ho incontrato un importante specialista per pianificare nei minimi dettagli la mia riabilitazione dopo l’incidente. Ora sono completamente concentrato sul mio recupero e farò tutto il possibile per tornare il più rapidamente possibile. Nonostante l’evidente delusione, sono fermamente convinto che nelle difficoltà ci siano opportunità e con l’aiuto di Dio mi assicurerò di tornare meglio, più in forma e più forte che mai. Nel calcio, come nella vita, credo che tutto avvenga per un motivo ed è importante cercare di mantenere la testa equilibrata, sia che si tratti di alti che di bassi. Con il sostegno di mia moglie, dei miei figli, della mia famiglia e di tutti a Liverpool, sono pronto per la sfida che mi aspetta. Vorrei ringraziare tutti per i messaggi di supporto, ha significato molto per me e la mia famiglia, e ora farò tutto il possibile per supportare i miei compagni di squadra in ogni modo possibile in vista di alcune grandi settimane a venire come Prendo il mio recupero giorno per giorno. Tornerò”.