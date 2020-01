Liverpool, Klopp avvisa: “Replay contro Shrewsbury? In campo solo i giovani perché…”

Lo aveva detto senza giri di parole in passato: “Ci sono troppe gare in Inghilterra”. Jurgen Klopp non cambia idea e dopo il pareggio del suo Liverpool per 2-2 in FA Cup contro lo Shrewsbury torna a parlare di riposo e di scelte. Il risultato ottenuto in coppa obbligherà i campioni d’Europa in carica al replay ad Anfield. Una gara che, per stessa ammissione del manager, vedrà impegnati i ragazzi più giovani e non i vari Salah, Firmino e compagni.

Come riporta il Guardian, Klopp è stato chiaro: “Abbiamo intenzione di onorare l’idea originale della pausa invernale”, ha detto il manager del Liverpool. “Rispettiamo il benessere dei giocatori e loro hanno bisogno di questo tempo libero. Nell’aprile dello scorso anno abbiamo ricevuto una lettera dalla federazione che ci chiedeva di non organizzare nulla durante la settimana della pausa e non l’abbiamo fatto. Abbiamo concesso ai giocatori il tempo libero e alcuni se ne andranno con la famiglia. Continueranno a mantenersi in forma, ma non devono giocare a calcio quella settimana e non devono entrare a Melwood”. E allora ecco che il 4 febbraio nel match di replay contro lo Shrewsbury si vedrà un qualcosa di molto simile a quanto andato in scena circa un mese fa contro l’Aston Villa in coppa di Lega. Giovani riserve seguite da Neil Critchley che farà la veci di Klopp.