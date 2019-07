Liverpool, Klopp chiude a un ritorno di Coutinho: “Costa troppo, non possiamo permettercelo”

Il futuro di Philippe Coutinho, molto probabilmente, sarà lontano da Barcellona. Il brasiliano, nella scorsa stagione, non ha offerto un rendimento sempre all’altezza della situazione e adesso l’arrivo di Antoine Griezmann sembra chiudergli ulteriormente le porte. Per lui si era ipotizzato un ritorno al Liverpool, pista però smentita dal tecnico dei Reds Jurgen Klopp, che ha così dichiarato ad ESPN.

COUTINHO – “Philippe sarebbe utile ad ogni squadra del mondo, si tratta infatti di un giocatore fantastico. Si tratterebbe però di una spesa molto grande e noi, quest’anno, non possiamo permettercela. Spero che possa trovare fortuna a Barcellona. Il resto solo discorsi dei giornali: se fosse vero tutto quello che scrivono su di me i giornali… Se avviene quello che accade con me, allora direi che è completamente felice a Barcellona e che vuole firmare un contratto di sei anni…”.