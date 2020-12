Liverpool, Klopp ci ripensa: “Var? Credevo fosse un bene ma adesso…”

Era già sicura del primo posto nel proprio girone ma il Liverpool ci teneva a vincere contro i meno blasonati del girone di Champions League del Midtjylland. Eppure, l’esito della gara, ha detto 1-1. Dopo l’iniziale vantaggio di Salah, i padroni di casa non hanno mollato e grazie anche alla Var hanno pareggiato la sfida. Diverse le situazioni contestate in cui è stato reso necessario l’intervento della tecnologia, spesso però, troppo lento. Almeno è questo quello che crede Jurgen Klopp. Il manager dei Reds ha voluto commentare quanto accaduto nella sfida di Coppa polemizzando soprattutto sulle tempistiche.

Klopp: “Credevo il Var fosse un bene ma ora…”

Troppa confuzione e troppo tempo per decidere. La gara tra Midtjylland e Liverpool ha visto il Var protagonista. Prima un rigore assegnato ai padroni di casa nonostante una possibile posizione di fuorigioco, poi, soprattutto, l’episodio finale che ha punito i Reds ovvero la rete annullata a Minamino a seguito di un check per fuorigioco trasformatosi poi in un fallo di mano di Mané ad inizio azione. Ecco il perché delle parole di Klopp: “Ci è voluto troppo tempo per decidere”, ha detto il mister del Liverpool come riporta Goal. “Non ho visto i vari replay, quindi non so se avevano ragione o se hanno sbagliato. Ma ci sono voluti 3-4 minuti e con questo freddo per i calciatori è davvero difficile e rischioso. Posso già sentire le persone che dicono: ‘Mio Dio, sta parlando di nuovo di questo?’ ma ci è voluto molto tempo e faceva davvero freddo. Questo non aiuta!”.

E infine: “Ero una di quelle persone che dicevano ‘sì, il Var è una buona idea’. Ma se devo essere sincero, non sono davvero sicuro che lo direi di nuovo. Ora ce l’abbiamo e dobbiamo conviverci e accettarlo”.