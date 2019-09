Liverpool, Klopp: “Coutinho giocatore incredibile, non avevamo i soldi per riprendercelo”

Il tecnico del Liverpool Jürgen Klopp è stato intervistato dall’edizione sportiva della Bild sul passaggio del suo ex calciatore Philippe Coutinho dal Barcellona al Bayern Monaco: “È un giocatore incredibile, nel 2018 non avremmo voluto lasciarlo andare ma siamo stati costretti per la grande offerta che è stata recapitata dal Barcellona. Sono certo che per il Bayern e per tutta la Bundesliga sia un ottimo trasferimento, poiché il brasiliano è di livello mondiale. Appena sentii della possibile trattativa, ho pensato immediatamente che fosse una buona soluzione per entrambe le parti. Può sembrare strano, ma non avevamo abbastanza soldi per riprendercelo: i milioni ottenuti grazie a lui li avevamo già spesi. Auguro al Dortmund di tornare a vincere la Liga, è troppo noioso se vince sempre il Bayern… Vedremo, può succedere di tutto”.