Liverpool, Klopp e il paragone: “Thiago Alcantara? Golfista di classe mondiale”

Il manager tedesco esalta le doti di visione e la qualità di passaggio del centrocampista

Jurgen Klopp è noto per le sue conferenza stampa spesso anche molto "confidenziali" con i giornalisti e anche in occasione della presentazione della gara contro il Crystal Palace, il mister del Liverpool non è stato da meno. Questa volta, però, parlando di un suo calciatore: Thiago Alcantara .

Il manager tedesco si è lasciato andare ad un curioso paragone sullo stile di gioco del centrocampista: "All'inizio non è stato facile per lui arrivare qui ed ambientarsi. Il Covid, le difficoltà della squadra. Ma lui ci è riuscito lo stesso e ora si è integrato benissimo con tutti noi e l'ambiente", ha detto Klopp parlando dell'ex Bayern Monaco. "A Monaco giocava in una una posizione che da noi è molto complessa. Bisogna attaccante, correre e difendere molto. Per questo io lo vedo più come un numero 8. Thiago ha una grande visione e può cambiare le cose con una giocata. In un'area chiusa con i suoi passaggi può fare la differenza. Può dare palloni come se stesse lanciando palline come un giocatore di golf. Un buon giocatore di golf anzi un golfista di livello mondiale! Lo fa senza nemmeno pensarci. Amo il modo in cui gioca".