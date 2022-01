Liverpool, Klopp e il rinnovo di Salah: “Vuole restare. Sono tranquillo”

Il manager Reds non pensa ci saranno problemi per prolungare l'accordo con l'egiziano

Nonostante i rumors di mercato e qualche indiscrezione di troppo, il manager RedsJurgen Klopp non sembra affatto preoccupato: "Lo sappiamo, so che Salah vuole rimanere al Liverpool. E anche noi vogliamo che rimanga. Ma queste cose richiedono tempo. Non posso cambiarlo, mi dispiace! Ma penso che vada tutto bene", ha detto il mister in conferenza stampa in vista della gara odierna di Carabao Cup contro l'Arsenal. "Sono abbastanza sicuro che i fan non siano davvero nervosi come te", ha aggiunto il tedesco rivolgendosi al giornalista che ha posto la domanda su Salah. "Ma non c'è nulla di cui preoccuparsi: questo è un processo normale. Il calciatore ha un contratto valido per questa e la prossima stagione. Nessuno dovrebbe preoccuparsi, questa è la situazione. Salah è un giocatore di livello mondiale, un giocatore incredibile, ha fatto molte cose buone per il Liverpool".