Liverpool, Klopp furioso sul rumore in sala stampa: “Chi ha avuto l’idea?”

Serata complicata per Jurgen Klopp quella di Tolosa. Nella sfida di Europa League contro i francesi infatti, il Liverpool ha perso 4-3 e, al termine della partita, l'allenatore tedesco ha duramente criticato l'organizzazione della conferenza stampa del post partita. Second0 quanto emerso, l'allenatore del Liverpool non ha apprezzato il forte rumore accusato in sala stampa e proveniente dallo spogliatoio del Tolosa, che stava festeggiando l'inaspettata vittoria.

Intervenuto in conferenza stampa infatti, l'allenatore del Liverpool ha urlato: "Chi ha pensato di tenere la conferenza stampa in questo posto? Domanda molto interessante. Wow!" - ha spiegato un polemico e infastidito Jurgen Klopp, che non riusciva a sentire le domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa. "Dovrai chiedere più forte. Non capisco una parola. È una sfida per te, Chris" - ha detto a un giornalista. Interrogato sulla partita della sua squadra a Tolosa, Jurgen Klopp è tornato sullo stesso argomento, questa volta ironizzando: "Siamo stati organizzati bene come questa conferenza stampa. È tutto abbastanza caotico. Chi ha avuto l'idea di farlo qui? È una domanda molto interessante. .. vabbè!"- ha concluso Jurgen Klopp in conferenza stampa.