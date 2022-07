Liverpool, Klopp innamorato di Darwin Nunez: “Appena l’abbiamo visto dal vivo…”

Il Liverpool ha perso Mané ma si è "consolato" con uno dei centravanti più forti del momento e, probabilmente, del futuro. Darwin Nunez è stato senza dubbio uno dei colpi ad effetto in Premier League e il tecnico Jurgen Klopp, ai canali ufficiali della società, non nasconde la sua gioia per l'affare concluso.

RETROSCENA - "È davvero una gioia guardarlo e quando ci siamo resi conto di avere una buona possibilità di ingaggiarlo abbiamo fatto all-in su di lui e siamo felici di averlo con noi", ha detto Klopp che ha anche rivelato come tutti si siano innamorati di Nunez nella sfida di Champions League dei quarti di finale, quella giocata appunto dal Liverpool contro il Benfica: "È stato impressionante quando ha giocato contro di noi. Sapevamo quanto fosse buono ma quando lo vedi dal vivo ne rimani impressionato. Ha un mix di tecnica, forza, voglia e giusti movimenti. Ci siamo innamorati in quelle due partite. Un sudamericano molto aggressivo e ciò è buono!".

OUT - Elogiato e apprezzato, Darwin Nunez, forse, potrebbe ritardare il suo esordio in maglia Reds. Almeno nelle fasi di preparazione della stagione. Infatti, come spiegano i media inglesi, l'attaccante non ha concluso la seduta di allenamento di ieri a causa di un problema ai piedi (vesciche); e con ogni probabilità salterà la prima uscita stagionale della squadra di Klopp contro il Manchester United al Rajamangala Stadium di Bangkok.