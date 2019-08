Liverpool, Klopp: “Istanbul, campo speciale. Chelsea squadra di rilievo, chi non lo pensa…”

Dopo Frank Lampard, è stato il turno di Jürgen Klopp davanti ai giornalisti per la conferenza stampa in vista della Supercoppa europea di Istanbul in programma domani sera, mercoledì 14 agosto: “La gente si aspetta il nostro successo? Non ci pensiamo, e poi il Chelsea, nonostante il 4-0 incassato dallo United, ha disputato una buona partita. Sono senza Hazard, ma hanno un nuovo allenatore, che ha fatto giocare molto bene la propria squadra lo scorso anno. Ritengo la rosa dei Blues interessante, se qualcuno non la pensa come me si sbaglia. Istanbul? È bello giocarci per il Liverpool, è un campo speciale…”.

Sul difensore Lovren, che potrebbe abbandonare i Reds: “Ora è influenzato, non so se lascerà il club. Vedremo in futuro”. Sulle parole di Mourinho (che aveva delineato le favorite alla Premier League): “Non ha senso parlarne, è l’opinione di un allenatore che ha vinto tanto, tutto qui. La favorita per me è il City e noi dovremo cercare questa volta di batterlo”.