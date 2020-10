Liverpool, Klopp: “L’Atalanta è una squadra forte. La Premier League ci complica la vita”

Jurgen Klopp, come al solito, non è mai banale nelle sue conferenze stampa. In questa occasione non ha risparmiato complimenti all’Atalanta, prossimo avversario del Liverpool nei gironi di Champions League.

LE PAROLE DI KLOPP

“L’Atalanta è una squadra forte – ha detto Klopp – merita di stare ai piani alti in Italia, nella scorsa stagione è stata la sorpresa del campionato. L’Ajax è una fucina di talenti, servirà un’attenta analisi dei nostri avversari che non vedo l’ora di fare”. L’allenatore dei Reds si è poi soffermato sulla delicata questione relativa agli impegni delle nazionali: “La Premier League e la TV tendono a complicarci la vita, fregandosene se alcuni giocatori giocano in Perù il mercoledì sera, per loro sono comunque pronti per scendere in campo il sabato. Sono abbastanza preoccupato, è un periodo in cui tutti vorremmo stare con le nostre famiglie”.