Liverpool, Klopp: “L’errore del Var ha cambiato la partita…”

Fa discutere in Inghilterra il clamoroso errore del VAR nella sfida di Nord Londra tra Tottenham e Liverpool . Un fuorigioco confermato ma in realtà inesistente che, senza dubbio, ha cambiato l'inerzia del match. Dello stesso parere è anche Jürgen Klopp , infuriato per una disattenzione che al giorno d'oggi si poteva certamente evitare senza influenzare l'andamento della partita.

L'ERRORE: "A noi chi ci aiuta ora? Nessuno si aspetta che le decisioni prese sul campo siano giuste al 100%, ma penso che tutti abbiamo pensato che l'arrivo del VAR potesse rendere le cose più facili e invece pare non sia stato così" ha esordito Klopp nel post partita. Continuando, poi: "Oggi la decisione è stata presa molto rapidamente e ha cambiato la dinamica della partita, è così. Abbiamo segnato questo gol, davvero top, è stato costruito e concluso molto bene. In una partita in cui non hai molte opportunità è molto importante un gol. È stato molto difficile accettarlo, ma i ragazzi hanno gestito la situazione molto bene". In ogni caso, i provvedimenti non sono tardati ad arrivare: Due arbitri del VAR, Darren England e Dan Cook, sono stati sospesi dalle loro funzioni per due partite di questo fine settimana.