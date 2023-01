Liverpool, Klopp: “Non sono diventato un allenatore scarso ma forse…”

Parla l'allenatore dei Reds.

Il Liverpool cerca di uscire dal momento complicato che lo vede decisamente distante dalla vetta della classifica e dalle posizioni che valgono la partecipazione alle Coppe. Troppo pochi i 29 punti in classifica e il nono posto dopo 19 gare giocate. A parlare del momento e non solo JurgenKlopp che, come riporta il Mirror, ha analizzato anche le critiche nei suoi confronti.

"Non sono diventato un cattivo allenatore da un giorno all'altro. Non sono mai stato così bravo come dicono alcuni, e non sono mai stato così scarso come pensavano altri. Sapevo che sarebbe stato difficile questa stagione, non ci sono dubbi. La scorsa è stata tesa e più lunga di quanto ci aspettassimo. Tutto questo è comprensibile, ma con meno infortuni penso che si sarebbero potuti fare almeno cinque punti in più. È stata una stagione normale. Ma gli infortuni ai giocatori chiave hanno reso tutto 'una brutta stagione' che non può essere ignorata", ha detto Klopp.

"Inoltre, se non hai tempo per allenarti e ci sono solo tre giorni tra una partita e l'altra, non puoi sistemare nulla nel tuo gioco. Chi se ne frega che eravamo vicini al campionato lo scorso anno? Non importa. E non penso per un secondo alla nostra vittoria in Champions League in passato. Vogliamo vincere ancora? Ovviamente. Possiamo battere il Real Madrid (agli ottavi di Champions ndr)? Probabilmente no. Ma siamo bravi in ​​questa competizione e quando inizieranno le gare saremo pronti al 100%".