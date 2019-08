Liverpool, Klopp: “Per me non ha senso comprare solo perché lo stanno facendo gli altri”

Liverpool fermo sul mercato rispetto alle altre potenze della Premier League ed europee? Niente paura, il tecnico Jürgen Klopp non è preoccupato per l’immobilismo sulle trattative: “Non bisogna mai comprare solo perché gli altri club stanno comprando – ha detto ai microfoni di Sky Sports -. Per me non ha senso. Se ci fermiamo un attimo, guardiamo la squadra e ci chiediamo se abbiamo bisogno di altri giocatori, la risposta sarebbe: ‘Sì, servirebbero i sostituti di Mané e Salah’. Ma quei giocatori sono già qui, semplicemente il fatto di avere un volto nuovo è visto con maggiore entusiasmo, come se fosse una macchina nuova quando la tua vecchia è ancora del tutto integra. Non sempre acquistare qualcosa di nuovo è funzionale…”