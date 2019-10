Liverpool, Klopp polemico: “La Premier sperava che in Coppa passasse l’Arsenal…”

Il Liverpool ha un calendario fitto d’impegni, è primo in Premier League e ieri, nella Carabao Cup, ha vinto ai calci di rigore la sfida a eliminazione diretta contro l’Arsenal. Ai microfoni della stampa, il tecnico tedesco dei Reds Jürgen Klopp si è scagliato contro l’organizzazione della Premier per le troppe sfide ravvicinate (un po’ ricalcando le orme di Conte martedì sera dopo Brescia-Inter): “Credo che dalla Premier League abbiano osservato bene la gara e speravano che passassero i nostri avversari, poiché ora faticheranno a trovarci una data in calendario, e noi non possiamo essere vittima di certi problemi solo perché facciamo il nostro”. Ricordiamo che il Liverpool sarà anche impegnato nel mondiale per club e dunque ci saranno alcune partite che per forza di cose recupereranno più avanti.