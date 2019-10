Liverpool, Klopp preoccupato: “Se difendiamo così, in campionato Vardy ce ne farà 5…”

Gol ed emozioni ad Anfield per la gara tra Liverpool e Salisburgo. Alla fine i campioni d’Europa in carica hanno avuto la meglio imponendosi per 4-3 nella seconda giornata del girone, ma non con qualche affanno di troppo, risolto solamente da un’ottima prova di Salah, autore di una doppietta.

Al termine del match il tecnico Reds Jurgen Klopp è intervenuto ai microfoni di BT Sport per commentare la prova dei suoi e fare un salto alla prossima sfida di campionato che vedrà il Liverpool ospitare il Leicester.

MATCH – “Nei primi 30 minuti siamo stati eccezionali. Il Salisburgo, poi, ha cambiato modulo ed abbiamo iniziato a perdere troppi palloni. Questo ci ha causato dei problemi. Ci siamo svegliati solamente dopo aver subito il 3-3. È stata una lezione molto importante per noi da imparare“, ha detto Klopp che poi sul girone ha aggiunto: “Il gruppo è difficile, volevamo i tre punti e li abbiamo ottenuti. Tutto è ancora aperto”.

DIFESA – Ma c’è un dato importante che Klopp non sottovaluta, ovvero le tre reti prese. Visibilmente preoccupato, ma in pieno suo stile, il manager tedesco ha commentato: “Sono sicuro che Brendan Rodgers (allenatore del Leicester prossimo rivale in campionato del Liverpool ndr) pensa che se difendiamo come stasera, allora Jamie Vardy ci farà gol almeno cinque volte…”.