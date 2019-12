Liverpool, Klopp rivela: “Mi piacerebbe avere francesi in rosa, ma costano troppo…”

Il 2019 trionfale del Liverpool si è chiuso col successo in finale al Mondiale per Club contro il Flamengo per 1-0 con gol di Roberto Firmino. La rosa è straordinaria, non a caso ha vinto tutto, ma il tecnico Jürgen Klopp, ai microfoni di Canal+, ha svelato che gli piacerebbe avere un giocatore di Nazionalità francese in squadra: “Di ragioni particolari del fatto che non abbiamo francesi non ce ne sono, però ci piacerebbe averne qualcuno in rosa – ha rivelato il tedesco -. La questione però è che molti di loro costano tantissimo. Mbappé ora gioca al Paris Saint-Germain, Griezmann voleva andare al Barcellona, ad esempio”. Reduce la Francia dal successo al Mondiale di Russia 2018, e naturalmente fra le favorite per Euro 2020, è normale che gli elementi di tale rosa abbiano assunto un valore economico elevatissimo.

KLOPP TRIONFA ANCORA