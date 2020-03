Liverpool, Klopp scrive ai tifosi: “Nessuno sa come finirà. Pensate alla salute”

Dopo i casi di contagio in Inghilterra di Arteta e Hudson Odoi anche la Premier League ha deciso di fermarsi. Una decisione che in realtà è arrivata parecchio in ritardo rispetto agli altri campionati. Nell’ultimo match di Champions League contro l’Atletico Madrid Jurgen Klopp aveva polemizzato con un alcuni tifosi colpevoli di aver allungato le mani cercando il “cinque” dell’allenatore tedesco.

PENSATE ALLA SALUTE – Due giorni dopo l’eliminazione per mano dell’Atletico ecco che Klopp ha scritto una lettera ai tifosi per sensibilizzarli riguardo alla pandemia che sta colpendo il mondo: “Innanzitutto, tutti dobbiamo fare tutto il possibile per proteggerci l’un l’altro. Nella società e dunque nella vita di tutti i giorni, intendo. Questo dovrebbe accadere sempre, ma ora è più importante che mai. Ho già detto che il calcio sembra la cosa più importante di quelle meno importanti ma dico che oggi, le partite e il calcio stesso, non sono importanti affatto. Mettete la salute al primo posto. Non correte alcun rischio. Pensate a chi è vulnerabile e agite con compassione nei loro confronti. Per favore, prendetevi cura di voi e degli altri. You’ll never walk alone”.