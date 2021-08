Liverpool, Klopp senza più gli occhiali non viene riconosciuto

Il tecnico del Liverpool si è operato agli occhi

L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha subito un intervento chirurgico agli occhi con l'utilizzo del laser per eliminare la miopia. Molti tifosi ieri nel match d'esordio in Premier League contro il Norwich, stentavano a riconoscerlo accanto la panchina senza lenti e con il cappellino con visiera. Al tecnico tedesco spesso gli sono caduti gli occhiali durante gli abbracci per i festeggiamenti della sua squadra dopo un gol o una vittoria prestigiosa. Era successo con il Borussia Dortmund e anche con il Liverpool. Il tecnico di 54 anni non ha mai nascosto il fatto che in precedenza si è sottoposto a un intervento di trapianto di capelli e a operazione per sbiancamento dei denti.