Liverpool, Klopp si tiene stretto Salah: “Real Madrid o Barcellona? Spero resti con noi a lungo…”

Non la migliore stagione per il Liverpool che in Premier League deve inseguire la capolista Manchester City e sperare di trovare la forza di superare i problemi dovuti agli infortuni per finire tra le prime quattro al termine della stagione. Come se non bastasse, le continue voci di mercato sui top player Reds non aiutano. Su tutte quelle legate a Mohamed Salah, spesso accostato a Real Madrid e Barcellona. A parlare del futuro dell’egiziano è stato Jurgen Klopp ai microfoni di Liverpool Echo.

Klopp si tiene stretto Salah

“Mi piace fare i complimenti ai miei calciatori, ma mi imbarazza”, ha dichairato Klopp. “Nel caso di Salah devo dire che è davvero un giocatore eccezionale. I numeri parlano per lui non c’è bisogno che io aggiunga altro. Lui non è solo un marcatore ma è cresciuto notevolmente come calciatore. È un giocatore molto, molto importante per noi e si spera che lo sarà per molto tempo ovviamente“, ha detto il manager del Liverpool rispondendo ai rumors che vorrebbero l’egiziano nel mirino delle big spagnole.