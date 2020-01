Liverpool, Klopp: “Spero l’Atletico non acquisti Cavani… La Coppa d’Africa a gennaio? Una catastrofe”

Continua a corteggiare Edinson Cavani, l’Atletico Madrid di Diego Simeone. I Colchoneros ritengono infatti l’attaccante uruguaiano il rinforzo ideale per il proprio reparto offensivo e stanno cercando in questi giorni di convincere il Paris Saint-Germain a cedere il giocatore. A sperare che l’affare non vada in porto è il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, che, negli ottavi di finale di Champions League, se la vedrà proprio con gli spagnoli. Queste le sue parole in conferenza stampa raccolte da AS.

CAVANI – “Penso che Morata e Joao Felix siano già abbastanza pericolosi da soli. Diego Costa non ci sarà all’andata, ma forse potrebbe recuperare per il ritorno. L’Atletico è già abbastanza forte, spero che non acquistino Cavani”.

COPPA D’AFRICA – Il tecnico ha poi commentato lo spostamento, dal 2021, della Coppa d’Africa nel mese di gennaio: “La Coppa d’Africa è un torneo molto interessante, ma giocare a metà stagione è un problema evidente: metterla a gennaio è una catastrofe per il Liverpool”.

MANE’, L’EX MENTORE: “SUO ULTIMO ANNO AL LIVERPOOL”