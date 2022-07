Liverpool, Klopp: “Squadra al completo. Premier League dura e il City…”

Jurgen Klopp è soddisfatto del mercato condotto dalla dirigenza del Liverpool . Il tecnico tedesco ha parlato a Sky Sports in merito a quello che potrà succedere da qui al termine della sessione di trattative ma anche della Premier League e di come le rivali si siano rinforzate.

SQUADRA OK - "A meno che non ci siano infortuni o che qualcuno parta, la squadra è già completa. Speriamo non succeda nulla, in modo che i tifosi possano concentrarsi su altre cose", ha detto Klopp. Il mister si è poi concentrato sul grande colpo di mercato Darwin Nunez, preso per sostituire Mané: "Abbiamo bisogno di abituarci a Darwin e viceversa, ma è assolutamente normale. È un bravo ragazzo ed è contentissimo di essere qui: i ragazzi che parlano spagnolo lo stanno aiutando molto, e lui sta già studiando l'inglese".