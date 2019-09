Liverpool, Klopp sulla sfida al Napoli: “Spero che al San Paolo ci siano le docce…”

Continua ad essere di dominio pubblico la questione San Paolo, con Carlo Ancelotti che qualche giorno fa si era lamentato degli spogliatoi, non ancora pronti in vista delle ravvicinate partite – le prime casalinghe del Napoli della nuova stagione – contro Sampdoria e Liverpool. Ecco, a proposito, il commento di Jürgen Klopp a poco meno di una settimana dal big match di Champions League: “Spero che sistemino tutto – ha detto in conferenza stampa il tecnico tedesco prima della sfida al Newcastle di Premier League -. Non so bene cosa dirvi, ho visto solo qualche foto, non ho lo streaming live della situazione. Magari non so, le foto sono state scattate a maggio. Speriamo ci siano almeno le docce e un posto dove cambiarci. Forse è un caso più grande di quello che è in realtà, in ogni caso il campo c’è e accetteremo ogni situazione pur di giocare”.