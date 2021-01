Liverpool, Klopp sullo stop della Premier: “Comprensibile avere paura ma bisogna continuare a giocare”

Di fronte al moltiplicarsi dei casi di giocatori positivi al coronavirus in Premier League, Sam Allardyce, l’allenatore del West Bromwich Albion, aveva chiesto martedì la sospensione temporanea del campionato. Oggi sull’argomento ha parlato in maniera contraria il tecnico del Liverpool, Jürgen Klopp: “La gente vuole vedere le partite. È comprensibile avere paura” , ha ammesso l’allenatore tedesco dei Reds -. “Ma stiamo facendo tutto il possibile per proteggere i giocatori dai rischi per la salute e la competizione può continuare. La gente vuole assolutamente vedere le partite, quindi anche per questo dobbiamo continuare”. Il Liverpool tornerà in campo lunedì prossimo nel posticipo serale sul terreno del Southampton.