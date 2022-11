Liverpool, Klopp svela: “Giocatori al Mondiale? Abbiamo una regola…”

Il mister dei Reds svela l'accordo con i suoi calciatori che andranno in Qatar.

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il Southampton per parlare della gara di Premier League ma anche del Mondiale in Qatar ormai alle porte.

In modo particolare, il tecnico tedesco si è soffermato sui calciatori Reds che saranno impegnati nella rassegna iridata. Soffermandosi in primi su Alexander-Arnold: "È stato molto contento della notizia, è un grande torneo. Trent è molto calmo e gioca il suo calcio, cerca di migliorarsi. Sarebbe stato deludente se non fosse stato chiamato per i Mondiali. Ho visto la sua faccia ed è davvero contento. Anche Konate è molto bravo e si merita di essere convocato. Questo è un grande risultato".

Proprio sui vai giocatori che saranno impegnati in Qatar, Klopp ha svelato un retroscena relativo al loro monitoraggio anche in ottica club e ritorno in squadra dopo il Mondiale: "Abbiamo una regola: i ragazzi devono scrivermi subito se hanno problemi e dopo una partita".