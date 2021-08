Liverpool, Klopp: “Van Dijk e Gomez? Vogliono giocare ma noi sappiamo come stanno realmente”

Il tecnico Reds aspetta i due difensori

Jurgen Klopp non vede l'ora di avere a disposizione al 100% Joe Gomez e Virgil Van Dijk. I due difensori del Liverpool sono reduce dai rispettivi infortuni patiti nella scorsa stagione e in queste fasi di ritiro in vista dell'annata 2021-22 sono tornati a correre e a mettere primi veri minuti di gioco sulle gambe. Sulle loro condizioni, però, c'è tantissima attenzione perché non si vuole rischiare una forzatura. In tal senso, come riportato da Goal, il tecnico tedesco ha rivelato come i due calciatori non sempre stiano dicendo la verità sulla loro stanchezza e forma. Il tutto dettato dalla voglia di tornare stabilmente a giocare.