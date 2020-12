Liverpool, Klopp: “Wba con 10 uomini in difesa ma alla fine il pari ci sta”

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha commentato il pareggio contro il West Bromwich (1-1), partita della 15.ma giornata della Premier League. “Dopo il primo tempo sembrava una partita con un finale scontato visto come abbiamo giocato. Purtroppo nella ripresa non abbiamo potuto giocare allo stesso modo, spingendo anche poco e male. Questo è stato il nostro errore, e quindi abbiamo alla fine preso solo un punto, anzichè tre. È una sfida incredibile quando l’avversario ha sempre 10 persone davanti il loro portiere. Ma ad essere onesti, i giocatori del WBA hanno fatto il loro lavoro nell’arco dei 90 minuti. Meritavano un punto perché non siamo riusciti a vincere la partita“.