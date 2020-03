Liverpool, Klopp: “You will never walk alone in ospedale mi ha fatto piangere”

Una tragedia planetaria come quella che sta colpendo il nostro mondo ora lascia sicuramente molto dolore. La pandemia di Covid-19 sta mietendo decine di migliaia di vittime e ancora oggi non si sa quando questo potrà terminare. Negli ospedali è impressionante lo sforzo del personale sanitario per cercare di salvare più vite possibile.

KLOPP – Ad emozionarsi molto per il lavoro dei medici è anche Jurgen Klopp che ha voluto ringraziare il personale medico tramite l’account ufficiale del club. L’allenatore tedesco ha poi aggiunto di essersi commosso nel sentire l’inno del Liverpool cantato dagli infermieri: “Mi è stato inviato un video di persone in ospedale nei pressi della terapia intensiva che cantavano ’You’ll never walk alone’ e ho iniziato a piangere. E’ stato qualcosa di incredibile. Non potrei ammirare di più di così quelle persone. Non solo si tratta di persone che lavorano ma che hanno anche un grande spirito. Sono abituati ad aiutare gli altri e per farlo si mettono in pericolo aiutando chi sta male”.