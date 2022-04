Liverpool, Konaté si confessa: “Ecco perché ho scelto questo club”

Parla il difensore ex Lipsia

SCELTA - Sui motivi che lo hanno spinto a scegliere il Liverpool, il classe 1999 ha detto: "Non è solo l'intensità del gioco che fa la differenza. Ora, verso la fine della stagione, è tutto il Liverpool che ha catturato la mia attenzione. Quando è arrivata l'opportunità di trasferirmi qui ho trovato i tifosi, un grande allenatore, la squadra. Ovviamente come giocatore, arrivi in un club per vincere e questa è stato il motivo principale di un trasferimento al Liverpool". "C'è un coro per me? Non lo sapevo, sinceramente non me ne ero accorto. Mi sento un po' in imbarazzo ma sono felice. Diciamo che è un sogno che è diventato realtà", ha detto Konaté.