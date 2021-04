Liverpool, la critica di Owen: “Salah e Mané hanno un problema”

L'ex attaccante inglese Owen ha identificato i punti deboli di Salah e Mané

L’ex attaccante di Liverpool e Manchester United MichaelOwen ha criticato Salah e Mané per non essere dei ‘finalizzatori naturali’. Ecco le parole dell’inglese a BT Sport: “Mané è un giocatore brillante, segna tanti gol. Salah è incredibile, anche lui segna molto. Ma entrambi hanno un problema: non sono finalizzatori naturali. Hanno segnato così tanti gol perché il Liverpool crea numerose occasioni. La squadra ha sbagliato molte opportunità in questa stagione”