Liverpool, le parole dell’addio di Wijnaldum: “Speravo di restare ma…”

Il calciatore 30enne non rientra nei piani tecnici della società

Il centrocampista del Liverpool Giorginio Wijnaldum ha annunciato dopo la partita del 38 ° turno di Premier League contro il Crystal Palace (2: 0) che lascerà la squadra. “Sto cercando di trattenere le lacrime ma sarà difficile. Le persone a Liverpool mi hanno dimostrano amore da cinque anni. Mi mancheranno. Speravo di giocare ancora per molti anni per il club, ma le circostanze erano diverse. Devo iniziare una nuova storia. Non ho ancora firmato un contratto con nessuno ", ha detto Wijnaldum a Sky Sports. Wijnaldum è arrivato al Liverpool dal Newcastle nell'estate del 2016. In questa stagione, il calciatore 30enne ha giocato 51 partite per il club, in cui ha segnato 3 gol.